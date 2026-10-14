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Türkiye
AA 14.10.2026 12:57

Türkiye, son 56 yılın en sıcak 13'üncü eylülünü yaşadı

Türkiye'de 2026 yılı eylül ayı, ortalama 21,5 derece sıcaklıkla son 56 yılın en sıcak 13'üncü eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'de 36,1, Antalya'nın Kaş ilçesinde ise 39,4 dereceyle eylül ayına ait en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı.

Türkiye, son 56 yılın en sıcak 13'üncü eylülünü yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemine karşılık gelen eylül ayı mevsim normali 20,9 dereceyken, 2026 yılı eylül ayı ortalama sıcaklığı 21,5 dereceyle mevsim normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti.

Böylece 2026 yılı eylül ayı, son 56 yılın en sıcak 13'üncü eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

En yüksek sıcaklık Cizre'de

Eylül ayında sıcaklıklar, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri civarında seyrederken Gökçeada, Ödemiş, Aydın, Nazilli, Bodrum, Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş, Demre, Kangal, Bartın, Başkale, Karakoçan, Van, Ağrı, Cizre ve Şırnak çevrelerinde normallerin üzerine çıktı.

Ay boyunca Türkiye genelinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,6 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 42,4 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Çanakkale ve Kaş'ta sıcaklık rekoru kırıldı

İki ölçüm merkezinde, uzun yıllar boyunca kaydedilen eylül ayı en yüksek sıcaklık değerleri aşıldı.

Çanakkale'de daha önce 35,9 derece olarak kaydedilen eylül ayı en yüksek sıcaklığı, bu yıl 36,1 dereceye ulaşarak önceki rekorun 0,2 derece üzerine çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ise uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık değeri 38 dereceyken, bu yıl 39,4 derece ölçülerek önceki rekor 1,4 derece aşıldı.

Ortalama sıcaklıklar tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleşti

Bölgesel verilere göre, eylül ayında ortalama sıcaklıklar Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin tamamında uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,6 derece iken bu yıl 20,9 derece olarak ölçüldü. Bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken Gökçeada çevresinde normallerin üzerine çıktı. En düşük sıcaklık 5,6 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,7 dereceyle Lüleburgaz'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece olmasına rağmen bu yıl 22,7 dereceye ulaştı. Ödemiş, Aydın, Nazilli ve Bodrum çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 1,7 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 40,5 dereceyle Nazilli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde eylül ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalaması olan 24,1 derecenin 0,7 derece üzerine çıkarak 24,8 dereceye ulaştı. Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş ve Demre çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 3,3 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 41,6 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 18,3 dereceyken bu yıl 18,6 derece oldu. Kangal çevresinde sıcaklıklar normallerin üzerinde gerçekleşirken bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,6 dereceyle Çankırı'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 19,2 dereceyken bu yıl 19,4 derece olarak kaydedildi. Bartın çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 38,2 dereceyle Boyabat'ta tespit edildi.

Normallerden en yüksek sapma Doğu Anadolu'da görüldü

Doğu Anadolu Bölgesi, eylül ayında uzun yıllar ortalamasına göre sıcaklık artışının en fazla yaşandığı bölge oldu.

Bölgede uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 18,5 dereceyken bu yıl 19,5 dereceye yükseldi. Böylece bölgenin ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin 1 derece üzerinde gerçekleşti.

Başkale, Karakoçan, Van ve Ağrı çevrelerinde sıcaklıklar normallerin üzerinde seyrederken en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,6 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 36,6 dereceyle Malatya'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 25,9 dereceyken bu yıl 26,7 dereceye ulaştı. Cizre ve Şırnak çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 12,1 dereceyle Ceylanpınar'da, en yüksek sıcaklık ise 42,4 dereceyle Cizre'de kaydedildi.

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