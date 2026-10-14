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Türkiye
AA 14.10.2026 14:10

3 ilde FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon: 33 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, "FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

3 ilde FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon: 33 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, örgütsel faaliyetine, yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını, milli iradeyi ve hukuk düzenini hedef alan FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürdüklerini ifade eden Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

 

Operasyonlara dair bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"Bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı."

Eskişehir merkezli soruşturmada, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden, Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığının belirlendiğini aktaran Gürlek, "Söz konusu transferlerin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucu FETÖ'ye üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, "Şüphelilerden 2'si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

İzmir merkezli diğer soruşturmada ise FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik 4 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.

Soruşturmaları yürüten ve operasyonlarda görev alanları tebrik eden Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek DEAŞ FETÖ
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