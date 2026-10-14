İstanbul'da dereler taştı, yollar göle döndü

İstanbul'da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar, alt geçitler ve tüneller göle döndü. Su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı araçlar da güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarına sığınırken, toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediği belirtildi.

Valilik olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşların hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir alındığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır.

8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır"

"Zorunlu olmadıkça yarın evlerinizden çıkmayın"

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerimiz, yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının.

Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Resmi duyuruları takip edin lütfen."

378 acil sağlık ve 5 UMKE ekibi görev yapıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 acil sağlık ekibi ile 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) sahada görev yaptığını bildirdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Eyüpsultan'da yol çöktü, su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. https://t.co/LGrUJ4RO9t — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.

"İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz."

İl Sağlık Müdürü Güner, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranabileceğini kaydetti.

"8 bin personelimizle sahadayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD’ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında"

Sağanak nedeniyle 2 bin 518 ihbar yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ihbarlarla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların, 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

En fazla yağış Beykoz-Ömerli'de kaydedildi

Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.

"Devletimiz tüm kurum ve birimleriyle sahada"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da ve Antalya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve birimleriyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için sahadaki çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumlarımızın uyarılarını dikkate almaları, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli davranmaları büyük önem taşımaktadır. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Su birikintisinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Fatih'te Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler uzatıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yaşanan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattında seferlerin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatları, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Çobançeşme-Olimpiyat arasında yapıldığı, Ataköy-Çobançeşme istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği kaydedildi.