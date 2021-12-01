Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da torununa bakmak için kızının evine giderken kamyonun çarptığı A.D. yaşamını yitirdi. Bu sırada kaza yerinden geçen P.K., ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. ,
A.D., yakında oturan kızı P.K.’nın küçük yaştaki çocuğuna bakmak için onun evine doğru yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen A.D.’ye kamyon çarptı.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, A.D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaza yerinden geçerken annesi olduğunu öğrendi
Bu sırada çocuklarından birini okula götüren P.K., kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. P.K.'yı görevliler sakinleştirmeye çalıştı.
Gözaltına alınan kamyon şoförü M.S., ''Kadın bir anda yola çıktı'' dedi.
A.D.'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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