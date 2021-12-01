Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cam yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf. DHA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Gürpınar yolundaki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen cam yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: AFAD Trafik Kazası Van
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