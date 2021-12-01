Kaza, Van-Gürpınar yolundaki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen cam yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.