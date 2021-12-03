Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Korkuluklara çarpan tır köprüde asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır-Batman karayolunda seyreden gıda yüklü tır, korkuluklara çarparak devrildi. Duble yol arasında sıkışan tırdaki iki kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hakkı Taşçı yönetimindeki gıda yüklü tır, Batman girişindeki Sinan Köprüsü'nde seyir halindeydi. Taşçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine korkuluklara çarpan tır, devrildi.
Köprüdeki duble yol arasında sıkışan tırda bulunan Taşçı ve ikinci şoför Servet Yıldırım'ı çıkarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi, sıkıştıkları kabinden merdivenli araç yardımıyla sedyeye bağlanarak indirildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Diyarbakır-Batman kara yolu bir süre tek taraflı trafiğe kapandı.
Büyük hasarın oluştuğu tır, köprüden kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası İtfaiye AFAD
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