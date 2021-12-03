Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içki operasyonunda 4 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl merkezi ve Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şişelere doldurulmuş sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Amasya Sahte Alkol Sahte İçki
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