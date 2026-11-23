Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 3,66 düşüşle 5 bin 720 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 5 bin 881 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 510 liradan satılıyor.

Altının onsu geçen hafta yaşadığı sert düşüşlerin ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 artışla 3 bin 615 dolarda seyrediyor.

Geçen hafta düşüş yaşanmıştı

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta düşüş yaşanmıştı.

Söz konusu endişelerle yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken cuma günü 7 baz puan azalışla yüzde 4,93'e gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftada yüzde 4,94 seviyesinde dengelendi.

Michigan Üniversitesinin enflasyon beklentilerinin gerilemesi sonrasında Fed'in gelecek dört toplantı için fiyatlanan faiz artırımı sayısının ikiye düşmesi de altının onsundaki yükselişte etkili oldu.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtmesi petrol arzına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oldu. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 92,6 dolarda seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.