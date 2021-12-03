Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Pazar 00.00-06.30 saatlerinde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) fiziki irtibat sağlama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Çanakkale'nin merkeze bağlı Akçapınar, Akçeşme, Civler köyleri ve Kemerdere mahallesi, Ezine'ye bağlı Akköy, Köprübaşı, Derbentbaşı, Taştepe, Güllüce, Kızılköy, Balıklı, Bozeli, Bahçeli, Bilaller, Sapanca, Çınarköy, Kızıltepe, Şapköy, Çakmaklar, Aladağ, Yahya Çavuş ve Körüktaşı köyleri, Bayramiç ilçe merkezi ve bağlı köylerin tamamına elektrik verilemeyecek.