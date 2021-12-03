Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte banka dekontuyla dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Şanlıurfa'da satın aldıkları ürünlerin parasını yatırdıklarına dair sahte EFT dekontu kullanarak 75 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kent merkezi ve çevre illerde çeşitli işletmelere giderek alışveriş yaptıkları ve ödemeyi EFT yoluyla gerçekleştirdiklerini söyleyerek sahte dekontla dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.
Kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 38 yaşındaki M.A., 32 yaşındaki A.Z., 31 yaşındaki E.A., 48 yaşındaki A.K. ve 46 yaşındaki M.A.'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Adıyaman’da pamuk yüklü tır yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz