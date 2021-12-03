Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kent merkezi ve çevre illerde çeşitli işletmelere giderek alışveriş yaptıkları ve ödemeyi EFT yoluyla gerçekleştirdiklerini söyleyerek sahte dekontla dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 38 yaşındaki M.A., 32 yaşındaki A.Z., 31 yaşındaki E.A., 48 yaşındaki A.K. ve 46 yaşındaki M.A.'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.