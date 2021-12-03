İskenderun istikametinden Malatya'ya giden Ersin Yıldırım idaresindeki pamuk yüklü tırın kasasında bulunan pamuk balyalarında yangın çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark eden tır sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen, yaralananın olmadığı yangında tır kasasında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.