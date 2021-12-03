Meteoroloji, Antalya'da gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını söyledi.

Yağışın, Antalya'nın merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.