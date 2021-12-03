Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya için şiddetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Antalya'ya şiddetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar, sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.
Meteoroloji, Antalya'da gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını söyledi.
Yağışın, Antalya'nın merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Antalya Meteoroloji
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