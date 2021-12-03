Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salıncaktan düşen genç toprağa verildi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Finike ilçesinde salıncaktan düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, Kumluca'da toprağa verildi.
Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Ahmet Görkem Özmercan dün akşam üzeri okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gittiği Finike sahilindeki bir kafenin bahçesinde bulunan salıncaktan düşerek yaşamını yitirmişti.
Özmercan'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesinden alınarak Kumluca'ya götürüldü. Meydan Mahallesi Göçmenler Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan aileyi yakınları teselli etti.
Namazın ardından Özmercan'ın cenazesi Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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