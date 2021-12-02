Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 22:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
16 yaşındaki lise öğrencisi salıncaktan düşerek öldü
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek yaşamını yitirdi.
Antalya Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okuldan sonra sahil şeridinde 5 arkadaşıyla bir araya geldi.
Sahildeki bir kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncakta sallanan Özmercan, kafa üstü düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Antalya Meslek Liseleri
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