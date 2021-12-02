Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçmen kaçakçılığından 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Arşiv]
"Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, Antalya'da yakalandı.
Antalya Akçakale 2. Asliye Ceza Mahkemesince "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan toplam 36 yıl hapis cezasıyla aranan A.A'nın, Antalya'da olduğu tespit edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüpheli A.A. tutuklandı.
Etiketler: Antalya Düzensiz Göçmenler
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