Aralarında Kilisli olan daha sonra kentten ayrılan Yahudilerin de bulunduğu 40 kişilik gurup Kilis’in tarihi ve turistik yerlerini gezerek, Kilis sinagogunda düzenlenen Hanuka bayramı törenine katıldı.

Arasında Kilis doğumlu olanların da bulunduğu Bazı Yahudiler kent gezisinde duygusal anlar yaşadı.

Hanuka bayramı kutlaması kapsamında Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh’ın da bulunduğu gurup Kilis’e geldi.

“Hanuka’nın ışıkları ülkemizi ve dünyamızı aydınlatsın”

Işıklar bayramı nedeniyle konuşma yapan Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Kendilerine böyle bir imkan sunan yetkililere teşekkür etti:

“Güneydoğu Anadolu'muzun bu şirin ilinde, bir zamanlar dindaşlarımın beraber yaşadıkları bu güzel topraklarda ve onların yüce Tanrı'ya ibadetlerini ettikleri bu mekânda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün burada ecdadımızın asırlar önce puta tapanların her türlü baskısına, dinleri ve inançları adına karşı çıkmalarının yıldönümünü kutladığımız Hanuka bayramı dolayısıyla bulunuyoruz. Dualar eşliğinde yakacağımız mumlar, Barış, esenlik, aydınlık ve kardeşlik, özlemlerimizi ve umutlarımızı simgelemektedir.”

Bu umut ve özlemin yarım asır sonra bitmesinin sevincini yaşadıklarını sözlerine ekleyen Haleva, “Bu akşamı burada sizlerle, halkımızla ve tüm insanlıkla paylaşmaktan büyük bir haz ve onur duyuyorum. Umut ediyor ve diliyorum ki, Işıklar Bayramı Hanukanın bu mumları ruhlarımızı aydınlatsın, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ülkemizi ve dünyamız, kuşatsın. Konukseverliğiniz ve yakınlığınız için tekrar yürekten teşekkür ediyor, sizlere ve tüm Kilis halkına en içten dileklerini sunuyorum” dedi.

55 yıl sonra hatıralar yeniden canlandı

Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye’nin son 20 yılda hayal edemeyeceği bir dönem yaşandığını söyledi.

İbrahimzadeh, dini inançlarını gerçekleştirmelerine izin veren bu iradenin var oluşunun son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Bu seneki bayrama Kilisli bazı Yahudilerin gelemediğini sözlerine ekleyen İbrahimzadeh, seneye daha fazla katılımcıyla ve coşkuyla bayramlarını yine kutlayacaklarını vurguladı.

Yahudiler ibaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua etti.

55 yıl önce Kilis’ten ayrıldıklarını anlatan Raşel Nahmed, “Benim babam burada manifaturacıydı, sonra İsrail’e gittik. 55 yıl sonra geri geldik. Bütün hatıralarımız yeniden canlandı. Çok heyecanlıyım, ne konuşacağımı bilmiyorum, çok şaşkınım ve mutluyum” dedi.

Kilis Kent konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıoğlu, guruba eşlik etti.

Yahudiler 60 yıl aradan sonra Kilis’te Hanuka bayramının kutlanmasına izin veren Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.