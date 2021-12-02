Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2021 yılı 3. dönem hibe desteği çekleri, valilik toplantı salonunda düzenlenen etkinlikle hak sahiplerine verildi.

Aksoy, engellilerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olmaları için çalıştıklarını söyledi.

Onaylanan 17 projeye 50 ile 65 bin lira arasında değişen destekler verildiğini ifade eden Aksoy, girişimcilerin işlerini büyüterek daha fazla istihdam sağlamalarını dilediğini söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi ise engellilere en güzel hediyeyi kurumun verdiğini belirterek, devletin imkanlarını ildeki engelli ve eski hükümlü kişiler için seferber edildiğini aktardı.