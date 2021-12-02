Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde yaralı halde bulunan kızıl şahinler, müdürlük ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralanan ve uçamayan şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Hayvanlar gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.