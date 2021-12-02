Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde yaralı halde bulunan kızıl şahinler, müdürlük ekiplerine teslim edildi.
Kanadından yaralanan ve uçamayan şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.
Hayvanlar gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.
Etiketler: Kayseri Milli Parklar
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