2009 yılında Adana’da "kasten öldürme" olayının faili olduğu belirlenen 40 yaşındaki Tufan Gökoğlu’nun Manavgat’ta yaşadığı bilgisine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir aylık çalışma ve takibin sonucunda, Gökoğlu’nun Side’de bir sitede ikamet ettiğini belirlendi. Asayiş Büro Amirliği görevlileri, inşaat işçisi kimliğine büründü.

Şahsın kaldığı sitede tadilat yapan işçilerin arasına karışan polisler, spor yaptıktan sonra siteye dönen zanlıyı yakalandı.



Cezaevine gönderildi

"Kasten öldürme" dışında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tufan Gökoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.