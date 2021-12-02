Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kullanılmaya başlanan sobaların öncelikle temizlik ve bakımının yapılması gerektiği, baca ve soba borularının temizlenmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Sobaların hangi durumlarda tehlike oluşturabileceği ve ne gibi önlemler alınması gerektiği açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Özellikle gece rüzgarlı havalarda uyurken soba ateşli şekilde bırakılmamalı, doğru soba kullanımı için kömür üsten yakılmalı, sobanın içerisinde doğru miktarda kömür konulmalı ve yakılma esnasında kapakların açık olmalıdır. Özellikle baca ve boruların temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Yanan sobaya sonradan kömür ilave edildiğinde karbon monoksit çıkışı artacağından faciaya sebep olabilecek istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelinebilir."