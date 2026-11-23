Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Muradiye

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Saray

Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.