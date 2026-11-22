Sazlıkbaşı köyünde etkili olan sağanak sırasında yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı.

Minareden kopan parçaların çevreye savrulması sonucu bir ev ve araçta hasar meydana geldi, caminin kapı ve pencereleri kırıldı.

Olay sırasında camiden çıkan 60 yaşındaki Fethi Akın, taş parçalarının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Altınova Belde Belediyesi ekipleri sevk edildi. Jandarma personeli çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Belediye görevlileri de minarenin enkazını kamyonlarla bölgeden kaldırarak çevrede temizlik çalışması yürüttü.

Köy muhtarı Hakim Gök, gazetecilere, sağanak sırasında yıldırımın düşmesi sonucu cami minaresinin yıkılarak çevreye zarar verdiğini söyledi.

Olay sırasında camiden çıkan bir kişinin yaralandığını belirten Gök, yaralının Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade etti.

Ev de zarar gördü

Minarenin yıkılması sonucu evi zarar gören Subaşı Savaş ise öğle saatlerinde evde olduğu sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu, ardından minareden kopan taşların çevreye savrulduğunu anlattı.

Evinin zarar gördüğünü aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Camlar kırıldı, kapılar zarar gördü, evdeki eşyalarım da yandı. AFAD ekipleri gelerek gerekli hasar tespit çalışmalarını yaptı. Patlama sesini duyduğumda ilk önce çocuklarıma sarıldım. Büyük bir sarsıntı yaşadık. Önce çocuklarımı sakinleştirdim, ardından dışarı çıkabildim."