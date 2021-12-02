İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.Ş'yi Okurcalar Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

Yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak gibi çeşitli suçlardan 45 suç kaydı bulunan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.