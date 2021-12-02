Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görevli 42 yaşındaki doktor A.G. ile sağlık memuru 35 yaşındaki İ.Ü. bir hastadan ameliyat için 20 bin lira "bıçak parası" istedi.

Hastanın durumu bildirmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü'yü ameliyat için hastadan ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sağlık memuru, adliyeye sevk edildi.

Doktor ve sağlık memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikâyette bulunuldu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız” dedi.