Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde A.B. idaresindeki minibüs, geri manevra sırasında 25 metrelik uçuruma düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri A.B.'nin hayatını kaybettiğiini belirledi.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:35
- 22:56
- 22:44
- 22:38
- 22:25
Sıradaki Haber
Göçmen kaçakçılığından 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz