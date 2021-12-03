Baygın adamın yeri GPS kayıtlarından tespit edildi
Antalya'da inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Şah Kahraman'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen polis, kiraladığı aracın yerini küresel konumlama sistemi (GPS) kayıtlarından tespit etti.
Polisi harekete geçiren olay, Kepez ilçesi Hamza Taş Caddesi üzerindeki ormanlıkta meydana geldi. İnşaat işleriyle uğraşan 32 yaşındaki Mehmet Şah Kahraman'dan haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirterek Kepez Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen polis merkezinin soruşturma ekibi, Mehmet Şah Kahraman'ın 1 gün önce araç kiraladığını belirledi. Kahraman'ın aramalara cevap vermemesini dikkate alan ekipler, GPS kaydından aracın bulunduğu konumu belirledi.
Araçta baygın bulundu
Hızla aracın bulunduğu bölgeye giden polis, Mehmet Şah Kahraman'ı araç içinde baygın halde buldu. Önce olay yerine ambulans isteyen ekipler, geç kalabileceklerini dikkate alıp Kahraman'ı ekip aracıyla hastaneye götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Şah Kahraman'ın baygınlık sebebi araştırılıyor.
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