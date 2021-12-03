Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, izin belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti ve rehbersiz tur düzenleyenlere ilişkin denetimlerin artarak sürdürüldüğü belirtildi.

16 denetimde 174 bin 153 TL para cezası

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na istinaden denetimlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yürütülen denetimlere müdürlüğümüzün uzman personeli dışında TÜRSAB yetkilileri, SGK denetmeni, maliye ve emniyet personeli de eşlik etmektedir. 2019 yılında 3, 2020 yılında 11 ve 2021 yılı kasım ayı itibarıyla 16 denetimde kanuna aykırı hareket eden işletmelere Valilik oluruyla toplam 174 bin 153 idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hem haksız rekabeti hem de vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasını önlemek adına artırarak devam ettiğimiz denetimlerimizle ilimizdeki belgesiz seyahat acenteliği faaliyetlerini asgariye indirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan hizmet alırken acentelerin faaliyet belgelerini sormalarını ve kanuna aykırı bir duruma tanık olduklarında TÜRSAB yetkililerine veya müdürlüğümüze başvurmalarını önemle hatırlatırız" denildi.