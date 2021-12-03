Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Malatya'da, FETÖ'ye ilişkin operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince firari FETÖ mensuplarının kaldığı belirlenen hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan aralarında FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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