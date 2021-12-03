Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birçok suçtan aranan 44 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte "hırsızlık, yaralama, yağma, cinsel istismar, silahla tehdit, hakaret ve uyuşturucu ticareti yapma" suçlamalarından hakların yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
38 ekip ve 95 personelin destek verdiği operasyonda 44 kişi yakalandı.
Etiketler: Antalya Hırsızlık Uyuşturucu
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