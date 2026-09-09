Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 18 balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan 20 balistik füzeden 18'ini başarıyla engelleyip imha ettiği, 2 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak boş alanlara düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, uzman ekiplerin füze enkazı ve şarapnel parçalarının düştüğü bölgeleri emniyete almak üzere çalışma başlattığı aktarıldı.

Vatandaşlardan güvenlikleri için şüpheli nesnelere yaklaşmamaları, dokunmamaları ve durumu derhal yetkililere bildirmeleri istenen açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışındaki asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, "ülkenin güvenliğini ve hava sahasının egemenliğini" korumak amacıyla tüm radar, erken uyarı ve hava savunma sistemleriyle en yüksek teyakkuz durumunda görevini sürdürdüğü vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da kısa bir süre önce ABD’nin Ürdün’deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'ye misilleme saldırılarının, saldırganlıkların durmasıyla sonuçlanana kadar devam edeceği vurgulanmıştı.