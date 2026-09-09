Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2026 06:07

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 18 balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu

Ürdün ordusu, ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirdi.

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 18 balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan 20 balistik füzeden 18'ini başarıyla engelleyip imha ettiği, 2 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak boş alanlara düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, uzman ekiplerin füze enkazı ve şarapnel parçalarının düştüğü bölgeleri emniyete almak üzere çalışma başlattığı aktarıldı.

Vatandaşlardan güvenlikleri için şüpheli nesnelere yaklaşmamaları, dokunmamaları ve durumu derhal yetkililere bildirmeleri istenen açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışındaki asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, "ülkenin güvenliğini ve hava sahasının egemenliğini" korumak amacıyla tüm radar, erken uyarı ve hava savunma sistemleriyle en yüksek teyakkuz durumunda görevini sürdürdüğü vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da kısa bir süre önce ABD’nin Ürdün’deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'ye misilleme saldırılarının, saldırganlıkların durmasıyla sonuçlanana kadar devam edeceği vurgulanmıştı.

ETİKETLER
Ürdün İran ABD
Sıradaki Haber
ABD Kanada ürünlerine ithalat yasağı getiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri: 245 milyon dolar
07:14
Domates salçası beyin fonksiyonlarınızı nasıl etkileyebilir?
07:11
Bilim insanları 2 bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta yeni bir buz türü elde etti
07:06
Girit'te kalan İngiliz turist sivrisinek ısırıkları nedeniyle parasının iade edilmesini istedi
06:55
ABD kurumlarından Çinli yapay zeka şirketlerine "endüstriyel ölçekte" hırsızlık suçlaması
06:51
Almanya'da AfD'nin tarihi seçim zaferinin ardından kitlesel protestolar başladı
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
FOTO FOKUS
Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ