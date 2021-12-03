Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır yangını: Kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tırın motor kısmında başlayan yangın kabin bölümünü tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tüneli çıkışı İstanbul Havalimanı istikametinde, öğle saatlerinde, tır sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanları fark etti.
Tırı emniyet şeridinde durduran sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi.
Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede sürücü kabinini sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Tır kullanılamaz hale geldi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan tıra müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Kullanılamaz hale gelen tır çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
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