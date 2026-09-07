Trump, New Mexico'nun adını "New America" olarak değiştiren bir harita paylaştı

Truth Social'da paylaşılan ve Beyaz Saray tarafından da X platformunda yeniden yayımlanan görselde, eyalet sınırları içerisinde kırmızı bir çizgiyle üstü çizilen "Mexico" kelimesinin yerine "America" yazıldığı görüldü.

Görselle birlikte herhangi bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray, New Mexico'nun adını değiştirmek için resmi bir çalışma başlatıldığını duyurmadı.

Trump, Coğrafi Adlar Bilgi Sistemi'nde su kütleleri gibi coğrafi yapıların isimlerini değiştirme yetkisine sahip olmakla birlikte, eyaletlerin isimlerini yasal olarak değiştirme konusunda anayasal bir yetkiye sahip bulunmuyor; bu sürecin eyalet sınırları içinde gerçekleşmesi gerekiyor.

Sistemde Ontario Gölü'nün adının değiştirilmesinin yanı sıra Trump, göreve başladığı ilk gün olan Ocak 2025'te çıkardığı bir başkanlık kararnamesiyle Meksika Körfezi'nin adını da Amerika Körfezi (Gulf of America) olarak değiştirmişti.

Paylaşıma tepki gösteren New Mexico'nun Demokrat Valisi Michelle Lujan Grisham, Trump'ı Amerikalıların dikkatini dağıtmaya çalışmakla suçlayarak "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değildir" dedi.

Grisham, X platformunda yaptığı açıklamada, "Başkan, Amerikalıların dikkatini İran'daki felaket savaştan uzaklaştırmaya çalışırken benzin fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Beyaz Saray haritaları boyamakla vakit kaybederken Nuevo México işine odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör Martin Heinrich de Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi. Heinrich, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Her zaman gerçek adlarıyla anacağım üç şey var: Meksika Körfezi, Ontario Gölü ve New Mexico" değerlendirmesinde bulundu.

Yerli İşleri Bürosu'nun eyalet isimlerinin kökenine ilişkin bilgi notuna göre, eyaletin ismi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundan öncesine, 16. yüzyıla kadar uzanıyor.

Trump, başkanlık yetkisini göstermek amacıyla coğrafi yapıların adlarını değiştirme arzusunu sık sık dile getiriyor. Ontario Gölü'nün adını değiştirme hamlesi, Kanada ile yaşanan gergin ticaret savaşının ortasında gelmişti.

Söz konusu kararnameyi imzaladıktan kısa bir süre sonra Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki tarafındaki okyanuslardan birinin adını değiştirme planları olabileceğini belirterek "Bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus. Belki de Atlas Okyanusu ve/veya Büyük Okyanus'un adını değiştirmemiz gerekecek. Belki ikisini birden değiştiririz" ifadelerini kullanmıştı.