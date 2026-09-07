Endonezya'daki yanardağ patlaması sonrası 1500'den fazla uçuş iptal edildi

Endonezya ulusal basınındaki haberlere göre, Anak Krakatau'daki yanardağda dün yaşanan patlamanın etkileri sürüyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükseldi.

Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 1558 uçuş iptal edilirken, 8 havalimanında 170 binden fazla yolcu mahsur kaldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi.