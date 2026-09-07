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Türkiye
AA 07.09.2026 09:11

Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi teknede yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda, tekne kaptanı ile 9 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi teknede yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.

FETÖ zanlılarının Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan teknede, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk ile tekne kaptanı yakalandı.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında, mevcut FETÖ/PDY dosyaları kapsamında yürütülen yargılamadan ayrı olarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla ilgili de adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkında ise terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı, 2 çocuk ise aile yakınlarına teslim edildi.

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