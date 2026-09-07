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Türkiye
AA 07.09.2026 04:08

Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Baksan Sanayi Sitesi 3070. Sokak'taki firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis, sağlık, AFAD ve kamu kurumlarının itfaiye birimlerine ait yaklaşık 150 kişilik ekip sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) yanı sıra beton mikserleriyle de destek verildi.

Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın, çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü.

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