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Dünya
AA 07.09.2026 04:02

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivilleri ve sığınma merkezlerini hedef almaya devam etti.

Deyr el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havle Okulu'na düzenlenen topçu saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, Salahaddin Caddesi'nde bulunan okulun bir sınıfına isabet eden top mermisi nedeniyle uyumakta olan çocukların ve sivillerin hedef alındığını belirtti.

İHA ile siviller hedef alındı

Gazze kentinin batısındaki İletişim Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı alana, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen hava saldırısında 1 Filistinli öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kentin merkezindeki Filistin Stadyumu yakınlarında ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Günün erken saatlerinde Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Mahallesi'nde bir otomobilin İHA ile hedef alınması sonucu yoldan geçen Yusuf Akkile ile kızı Vefa hayatını kaybetti.

Ayrıca, Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alana düzenlenen bir başka İHA saldırısında da 4 Filistinli orta ve ağır derecede yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlalleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e, yaralı sayısının ise 4 bin 481'e yükseldiği belirtildi.

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