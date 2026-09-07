Kuzey Kore, yeni "Kang Kon" muhribini hizmete soktu

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un liderliğinde, ülkenin doğusundaki Wonsan liman kentinde askeri tören düzenlendi.

Törende 5 bin tonluk, "Kang Kon" isimli yeni muhrip hizmete alınarak Kuzey Kore donanmasının Doğu Deniz Filosu envanterine girdi.

Kim, yaptığı konuşmada, "Yeni nesil muhrip, ülkenin sahip olduğu nükleer karşı eylem sisteminde yer alan bir güç olarak düşmanlara ölümcül bir misilleme darbesi indirmeli." dedi.

Ülkenin donanmasını "nükleer silahlı bir güç" haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kim, deniz savunması ve savaş caydırma faaliyetlerini "daha net bir şekilde" yürütmek istediklerini vurguladı.

Kuzey Kore, 5 bin tonluk "Choe Hyon" destroyerini haziranda hizmete almış, askeri gemi Batı Deniz Filosu envanterine girmişti.