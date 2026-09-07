Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.09.2026 09:19

Antalya Serik'teki yangının enerjisi düşürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisi düşürülürken, bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Antalya Serik'teki yangının enerjisi düşürüldü

Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi.

Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor.

Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

ETİKETLER
Antalya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Uyum haftası başladı, trafik yoğunluğu arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e çıktı
10:30
BIST 100 endeksi 14.018,75 puandan başladı
10:10
İstanbul'da yaklaşık 2,7 milyon öğrenci yeni eğitim dönemine başlıyor
10:08
Kadın kooperatiflerine e-ticaret desteği
09:40
Kanada, İran'a karşı daha fazla yaptırım için müttefikleriyle koordinasyonu artıracak
09:39
Kuzey Kore, yeni "Kang Kon" muhribini hizmete soktu
Rahvan atlar Erzurum'da hünerlerini sergiledi
Rahvan atlar Erzurum'da hünerlerini sergiledi
FOTO FOKUS
Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği Fethiye'de başlıyor
Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği Fethiye'de başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ