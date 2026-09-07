Jamaika'dan Kral Charles'a kölelik tazminatı dilekçesi

Ülkenin Kültür Bakanı Olivia Grange, Jamaika'nın devlet başkanı konumundaki Kral'dan, Afrikalıların Jamaika'da köleleştirilmesinin yasallığına ilişkin üç soruyu ülkenin en yüksek yargı mercii olan Gizli Konsey Yargı Komitesi'ne (JCPC) sevk etmesini isteyeceklerini açıkladı.

Balkat Grange, bu adımın "Afrikalı ataların maruz kaldığı yüzlerce yıllık en korkunç istismar için uzun süredir beklenen bir çözüme" zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Bakan Grange ayrıca kolonyal dönemde götürülen tarihi eserlerin iadesini görüşmek üzere İngiliz Müzesi (British Museum) yetkilileriyle bir araya gelecek.

Jamaika hükümetinin Kral'dan Gizli Konsey Yargı Komitesi'ne sevk etmesini istediği üç soru şunlardan oluşuyor:

Jamaika'da Afrikalıların köleleştirilmesinin İngiliz hukukuna göre yasal olup olmadığı, uluslararası hukuku ihlal edip etmediği ve İngiltere'nin bugün tazminat ödeme konusunda hukuki bir yükümlülüğü bulunup bulunmadığı.

Doğrudan bir ödeme talebi içermeyen dilekçe, önce Kral'a iletilecek, ardından Yargı Komitesi'ne sevk edilecek.

Kral Charles'ın sevk konusunda kişisel bir takdir yetkisi bulunmuyor.

Grange, "Bu sorulara yanıt ya da karşılık aldıktan sonra atılacak sonraki adımlar belirlenecek" dedi.

Buckingham Sarayı, dilekçenin usulüne uygun şekilde sunulmasını sağlamak için Jamaika Genel Valisi ile yakın iş birliği içinde çalışıldığını bildirdi.

Saray sözcüsü, "Majesteleri, kölelik konusu etrafında daha büyük bir anlayış geliştirilmesi ve günümüz toplumlarının yararına geçmişteki yanlışların düzeltilmesine yönelik yollar bulunması konusundaki kişisel ve samimi kararlılığını birçok kez dile getirmiştir" açıklamasını yaptı.

1833 yılında imparatorluğun büyük bölümünde kölelik kaldırıldığında, İngiliz hükümeti köle sahiplerine tazminat olarak 20 milyon sterlin ödedi. Bu parayı temin etmek için çekilen kredilerin ödemesi 2015 yılında tamamlandı.

Bakan Grange, "2015 yılına kadar İngiltere, halkımız ve atalarımız mülk olarak görüldüğü için köle sahiplerine ödeme yapıyordu. Asıl soru şu olmalı: Modern çağda, köleliğin kaldırılması nedeniyle halkımızın mülk sayılması üzerine köle sahiplerine hala geri ödeme yapılıyorsa, bugün neden bir hukuki yola başvurmayalım?" değerlendirmesinde bulundu.

Grange, kolonyal dönemde Jamaika'dan götürülen eserlerin iadesine ilişkin görüşmeleri ilerletmek amacıyla İngiliz Müzesi yetkilileriyle de görüşecek. Bakan, "Bu eserler paha biçilemez ve Jamaika'nın hikayesi için büyük önem taşıyor. Onları eve getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron, 2015 yılında Jamaika'ya yaptığı ziyaret sırasında İngiltere'nin tarihi köle ticaretindeki rolü nedeniyle tazminat ödemesi seçeneğini dışlamıştı.

Jamaika parlamentosunda milletvekillerine seslenen Cameron, köleliğin "her şekliyle tiksindirici" olduğunu söylemiş ve "bu acı mirası geride bırakıp gelecek için inşa etmeye devam etmeyi" umduğunu eklemişti.