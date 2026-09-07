Avustralya'da sosyal medya algoritmalarını kapatmayı sağlayan yasal düzenleme yolda

Geçtiğimiz yıl hükümetin 16 yaş altındakilere yönelik dünyada bir ilk olan sosyal medya yasağına öncülük eden İletişim Bakanı Anika Wells, dijital özen yükümlülüğü yasalarının "bugüne kadar uymak zorunda kalmayan bir sektöre bazı temel güvenlik korumaları" getireceğini söyledi.

Wells, Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin algoritmaları kapatma seçeneği sunmaması halinde "ciddi" cezalarla karşı karşıya kalması gerektiğini ifade etti.

Muhalefet kanadından bazı isimler öneriyi eleştirirken, Liberal Parti lideri Angus Taylor teklife "oldukça şüpheyle" yaklaştığını ve bu adımın sansür anlamına gelebileceğini savundu.

Wells, kullanıcıların çevrim içi ortamda önlerine içerik getiren algoritmaları kullanmayı seçip seçmeyeceği (opt-in/opt-out) konusunda hükümetin "uzman görüşü" alacağını belirtti.

Bu durum, hükümetin sosial medya yasağında olduğu gibi, mekanizmanın detaylarını tam olarak netleştirmeden önce yasayı çıkarmayı hedeflediğini gösteriyor.

Pazartesi günü ABC'ye konuşan Wells, "Avustralyalıların sosyal medya akışlarında ne görecekleri konusunda daha fazla seçenek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.

Wells, "Birçok Avustralyalının gerek aldıkları keyif gerekse mahallelerindeki yerel işletmeleri görmek gibi sağladığı kolaylıklar nedeniyle algoritmayı tercih ettiğini biliyoruz. Birçok kişi algoritmayı seçmek isteyecektir. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin öncelikle bu seçeneği sunması ve bu tercihe saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Büyük teknoloji şirketleri dokunulmaz değildir ve müşterilerine temel güvenlik standartlarını sunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Bakan, geçtiğimiz aralık ayında yürürlüğe giren yasaktan önce platformlarda yer alan 16 yaş altı kişilerin büyük çoğunluğunun halen bu uygulamaları kullandığını gösteren araştırmalara rağmen, sosyal medya yasağını uygulamadığı için henüz hiçbir teknoloji şirketine para cezası kesilmediğini kabul etti.

Muhalefetten bazı üyeler fikri prensipte desteklediklerini belirtirken, diğerleri bunun ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimi olduğunu savunuyor.

Taylor, News24'e yaptığı açıklamada bunun "hükümetin sosyal medyayı sansürleme girişimi" olmasından endişe ettiğini ve İşçi Partisi'nin öncelikle sosyal medya yasağındaki açıkları kapatmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Channel Nine'ın Today programına konuşan Wells ise "Bu sansürle ilgili değil. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kendi platformlarındaki riskleri tespit etmelerini ve bu riskleri azaltmalarını sağlamakla ilgili" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta rıza hakları savunucusu Chanel Contos, Avustralya Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, hükümete algoritmik sosyal medya akışları için onay esasına dayalı (opt-in) bir sistem getirilmesi çağrısında bulunmuş ve böylece teknoloji şirketlerinin reformların etrafından dolaşmasının zorlaştırılacağını savunmuştu. Contos, algoritmaların Avustralya'da cinsel şiddetin yaygınlaşmasını körüklediğini ve gençleri kadın düşmanı içeriklere maruz bıraktığını ifade etmişti.

Kanun tasarısının önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin algoritmaların yanı sıra platformlara yeme bozukluklarını teşvik eden videolar gibi zararlı içeriklerin paylaşılmasını engelleme sorumluluğu da getirmesi öngörülüyor.