Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da öğrencilerle okula gelen kişiler arasında kavga: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da okula gelen kişiler ile öğrenciler arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir okulun bahçesine giren grup ile bazı öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavga, ekiplerin müdahalesiyle sona ererken, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Polisin kavgaya karışanları tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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