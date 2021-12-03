Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir okulun bahçesine giren grup ile bazı öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavga, ekiplerin müdahalesiyle sona ererken, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Polisin kavgaya karışanları tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.