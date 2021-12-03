Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
80 yaşındaki Meliye nine Mehmetçik'e çorap örüyor
[Fotoğraf: AA]
Rize'de yatağa bağlı yaşayan KOAH hastası 80 yaşındaki Meliye Akömür, Mehmetçik'e göndermek için çorap örüyor.
Pazar ilçesinin Derebaşı köyünde yaşayan KOAH hastası Meliye Akömür'e, ailesi terapi olması için iplik ve örgü malzemesi aldı.
Meliye nine, Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere 40 çift çorap ördü.
Evde kayınvalidesinin bakımını üstlenen Sevim Akömür, "Kayınvalidem çok keyif alıyor. Terapi olarak başlayan çalışmada şimdi askerlerimize hediye etmek için çorap örüyor. Bunları askerlerimize teslim edeceğiz" dedi.
Meliye Akömür ise hasta yatağında boş durmak istemediğini anlattı:
"Askerlerimize Allah güç versin, biz de burada rahat yatalım. Biz onların sayesinde burada yaşıyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Allah kaza vermeden çocuklarına kavuştursun. Elimden geldiği kadar çorap örmeye çalıştım. Hayırlı uğurlu olsun."
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