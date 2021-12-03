Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce sahillerdeki kaçak iskelelerin yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre başlatılan denetimler, tüm iskeleleri kapsıyor.

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Belediye, Ortakent Yahşi sahilindeki iskelenin yıkımı ile başlayan çalışmaların, tüm mahallelerde süreceği ve mevzuata uymayan iskelelerin kaldırılacağını açıkladı.