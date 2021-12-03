Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 19:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'ya uyarı: Sel ve su baskınına dikkat
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji, Antalya genelinde beklenen sağanağın sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğini belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'yı sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz."
Etiketler: Antalya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meteoroloji Sağanak Sel
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