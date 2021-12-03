İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Ortaklar Mahallesi'nde tarihi bir mezar taşını satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.

Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle iletişime geçti.

Mezar taşını çıkarırlarken yakalandılar

Jandarma, buluşma yerinin ardından bu kişilerle mezar taşının gömülü olduğu Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.

Jandarma ekipleri, mezar taşının çıkartıldığı esnada H.E, K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.

Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Roma dönemine ait olan ve üzerinde kabartma bulunan taşın 1900 yıllık olduğu belirtildi.