Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, TCSG-96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Abana ve Çatalzeytin ilçeleri arasında arama faaliyetleri yürüttü.

Çalışmalarda jandarma arama kurtarma köpeği Garip ile AFAD'a ait dron da kullandı.

Yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi deniz kenarından yürüyerek arayan JAK timi, sahildeki odun parçalarının arasını da titizlikle inceledi.

Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'ndan bir helikopterle de çalışmalara havadan destek verildi.

TCSG-96 Bot Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin dürbün ve dron kullanarak yaptığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Ekiplerin çalışmaları, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde Bozkurt'ta 64, Küre'de 4, Çatalzeytin'de 1 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi kaybolmuştu.