Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 seferleri fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan bu akşam Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 22.00'da yapılması planlanan sefer de fırtına engeline takıldı.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde olacak.