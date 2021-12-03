Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bu akşam ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 seferleri fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan bu akşam Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 22.00'da yapılması planlanan sefer de fırtına engeline takıldı.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde olacak.
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