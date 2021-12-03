Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'taki arazi kavgasının 9 sanığına müebbet
[Fotoğraf: Getty]
Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasında 9 sanığa 6'şar kez müebbet hapis cezası verildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması görüldü.
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Duruşmaya, Sivas E Tipi Cezaevinde tutuksuz yargılanan sanık ve tutuklu bulunanlar ile tanıklar ve avukatları katıldı.
6'şar kez müebbet hapis
Mahkeme, tutuklu 9 sanığa suç tarihinde Ahmet Palaoğlu, Bilal, Hasan, Mahir, Necati ve Resul Göçmen'i öldürmek suçundan 6'şar kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.
Mahkemeye bir süre ara veren heyet, tutuklu 3 sanığında beraatlerine hükmetti.
Duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kars Kavga Polis
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