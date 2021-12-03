Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması görüldü.

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Duruşmaya, Sivas E Tipi Cezaevinde tutuksuz yargılanan sanık ve tutuklu bulunanlar ile tanıklar ve avukatları katıldı.

6'şar kez müebbet hapis

Mahkeme, tutuklu 9 sanığa suç tarihinde Ahmet Palaoğlu, Bilal, Hasan, Mahir, Necati ve Resul Göçmen'i öldürmek suçundan 6'şar kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

Mahkemeye bir süre ara veren heyet, tutuklu 3 sanığında beraatlerine hükmetti.

Duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.