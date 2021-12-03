Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sahil Güvenlik ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri dün gece tekneden denize düştükleri belirtilen 2 Suriyeli göçmen için arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve su altı görüntüleme robotunun da kullanıldığı çalışmada Suriyeli iki kişinin cenazeleri kıyıdan 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yüzerek denizden çıkanlar görülmüştü

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Suriyelilerden bir grubun açıkta bekleyen tekneye yüzerek gittiği ancak teknede çıkan anlaşmazlık yüzünden denize atıldığı öğrenilmişti.

Yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber vermiş, olay yerine gelen görevliler 13 Suriye uyrukluyla karşılaşmıştı.