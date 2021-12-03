Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesinde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilk defa işaret diliyle konser düzenlediklerini söyledi.

Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldıran anlayışla daha güzel projeleri hayata geçireceklerini anlatan Genç, İskenderpaşa Otoparkı'nda yapılacak engelsiz yaşam merkezi projesinin ocak ayında ihaleye çıkacağını ifade etti.

Genç, "En mutlu köy projesiyle engelli kardeşlerimizi toprakla buluşturuyoruz. 6 sera, kümes hayvanları ve el sanatları atölyelerinden oluşan projemizi tamamladık. Bu projelerimizi çeşitlendirmeyi istiyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İşaret Dili Korosu, Karadeniz'e özgü birçok parçayı işaret diliyle izleyicilere sundu.